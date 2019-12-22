شكرا لقرائتكم خبر عن 900 معلم يؤدون الاختبار النفسى ضمن المرحلة الثانية من الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم الأحد قرابة 900 معلم أداء الاختبار النفسى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، تحت إشراف جهاز الطب النفسى، ضمن المرحلة الثانية من اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة الـ 120 ألف وظيفة لسد العجز فى المدارس. وكانت البوابة الإلكترونية أعلنت أن هناك 2000 مُعلم مرشح اجتازوا كل الإجراءات المطلوبة وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم، ووجود عدد 11 ألف معلم ستجرى الاختبارات النفسية لهم، و بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد المقبل 22 ديسمبر الجارى، ومع نهاية شهر ديسمبر تكون البوابة انتهت من مراجعة بيانات 120 ألف معلم كما أنه مع بدء شهر يناير 2020 يتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوبة، واستقبال طلبات الراغبين فى التقدم على البوابة الإلكترونية للتوظيف مستمر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 900 معلم يؤدون الاختبار النفسى ضمن المرحلة الثانية من الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.