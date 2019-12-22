شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من مجندين المرحلة الثانية إبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2020 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتباراً من يوم الأحد 25 ديسمبر وذلك وفقاً للشروط الأتية :-

أولاً المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومى / خاص )الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020 ، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة ، مواليد من 1 يناير الى 30 يونيو من عام 2000 خريجى العام الدراسى2018/2019 والفترة من اول فبراير 2019 الى اخر يناير 2020و المتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20 يناير 2020 وتسجيلهم و إجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتباراً من 3 - 20 فبراير2020 م.

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020م ، ومواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو عام 2000م خريجى العام الدراسى 2018/2019 والفترة من اول فبراير2019 الى اخر يناير 2020م والمتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10 فبراير2020 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتباراً من 22 وحتى 25 فبراير 2020 .

ثالثا: المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر (ابريل / مايو / يونيو ) من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 خريجى العام الدراسى 2018/2019 ،والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 25 ديسمبر 2019 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتباراً من 8 يناير وحتى 2 فبراير 2020م.

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رابعاً: غير ذوى المؤهلات :-

مواليد أشهر ( ابريل / مايو / يونيو ) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 16 فبراير2020 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من26 فبراير وحتى 10 مارس 2020م .

المستندات المطلوبة :

- بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم او المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز – فصيله الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) – وثيقة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد ، وموقع للرد على إستفسارات المصريين المقيمين بالخارج، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها، وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد ( كول سنتر) الرقم المختصر ( 15499 ).