شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إصلاح تلفيات حريق خلية الجهد المتوسط بمحطة الشلوفة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى، أنها تلقت إشارة من إدارة السويس تفيد وجود حريق بخلية الجهد المتوسط بمحطة الشلوفة 5، تم التوجه على الفور إلى المحطة وبعد تفقد اللوحة تبين حدوث انهيار تام في معظم الفلورات وتلف فى بعض بارات النحاس، وانهيار بفيوز الحماية، وانهيار عزل ببعض محولات التيار، وبعد الفحص تبين ان ذلك بسبب وجود رطوبة شديدة بالخلية، وتم معالجة انهيار العزل وإصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق وعودة لوحة الجهد المتوسط للخدمة مرة اخرى و تشغيل المحطة ودخولها الخدمة .

وأضافت المصلحة فى تقرير لها، أنه تم المرور على محطات فرع 3 بتوشكى، وفحص الدوائر الكهربائية والكشف على البطاريات والمولدات، كما تم إصلاح قاطع الوحدة رقم 5 بمحطة رقم 3 ، والكشف على مقاومات بدء الحركة، وتشغيل الوحدات وأنها بحالة جيدة.

وقالت المصلحة، إنه تم الانتهاء من تركيب الجيربوكس الثانى للوحدة رقم 2 بمحطة طوارئ الطاجن هندسة النزلة والطاجن إدارة شرق الفيوم، و زرع أبراج الكهرباء بالخط الهوائي المغذية بالأراضي المجاورة لمحطه غرب البرلس وذلك بمساعده مهندسي اداره غرب البرلس مع شركه كهرباء مطوبس التابعة للإدارة العامة لمحطات طلمبات البرلس.

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وأشارت المصلحة إلى أنه تم عمل عمرة طلمبة للوحدة "رقم A محطة رقم 1 البستان" حيث تم رفع الطلمبة بالعنبر ووضعها بالوضع الأفقي استعدادا لفك الصامولة الرئيسية وسحب الريشة وإخراج العامود من الطلمبة .

كما تم المرور علي محطات إدارة ملوى وشمل المرور محطة صرف كبكب ومحطة صرف تونة الجبل ومحطة رى عرب بنى خالد وبنى خالد لمتابعة تشغيل المحطات والصيانة فى المحطات والحالة الفنية للمحطات ومتابعه انتظام العمل والورادى .

وأكدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم إعادة تأهيل 2 عامود طلمبة رئيسى لمحطة صرف بالوظا بسيناء وإعادة تأهيل الروتور الخاص بمحطة الجنينة بشرق الدلتا وذلك بتسوية واستعدال مواضع التآكل وتزويدها بمعالجة الرش على البارد بمعدن مناسب لخامة العامود، وخرطها بعد ذلك على المقاسات المطلوبة.