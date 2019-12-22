شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تدريب 900 متدرب أجنبى فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة زراعة واستصلاح الأراضى، عن قيام قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية مع دول العالم الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية وتحقيق التكامل العربي والافريقي تأكيدا لمكانة مصر على الساحة الدولية، بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، إنه قدم تقرير لوزير الزراعة حول حصاد وإنجازات الإدارة خلال عام 2019 تضمن التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة والوزارات والجهات الوطنية المعنية وترتيب عدد من الزيارات الخارجية للوزير شملت دول مثل السودان، زامبيا، تنزانيا، السعودية، إسبانيا، إيطاليا، المغرب، غانا، الجزائر، السعودية.

وأضاف سعد، أن العلاقات الخارجية ساهمت في ترتيب لقاءات ثنائية لوزير الزراعة مع الوزراء وسفراء البعثات الدبلوماسية والمفوض الاوروبي للزراعة والتنمية الريفية ، رئيس ادارة الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية الفرنسية ، مدير معهد FLI الألماني ، وكذلك وزراء زراعة دول صربيا، شمال مقدونيا ، جورجيا ، ليبيا ، ايرلندا ، استونيا، المجر ، أوزبكستان ، زامبيا ، نيوزيلندا ، كوديفوار ومع نائب وزير زراعة دولة الصين، سفير اليابان بالقاهرة. وأخيراً مقابلة مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بالإضافة الى عدد من السفراء المعتمدين بالقاهرة من فرنسا ، قبرص، كازاخستان، سلوفينيا، أمريكا ، أوزباكستان ، هولندا، إسبانيا ،النمسا ، مقدونيا ،نيوزيلندا ، الى جانب لقاءات مع ممثلي الهيئات الدولية.

وأشار أنه تم الإعداد والاشتراك في اجتماعات اللجان العليا والفنية المشتركة منها اللجنة الثنائية المصرية الألمانية ، اجتماعات اللجنة العليا المصرية الفيتنامية ، الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة ، الدورة الخامسة للجنة المصرية- البيلاروسية المشتركة ، اجتماعات اللجنة العليا المصرية البحرينية، اللجنة العليا المصرية الكويتية ، اجتماعات اللجنة القطاعية الزراعية المصرية التونسية المشتركة، لجنه الصيد البحري والثروة السمكية فى تونس، وكذا اجتماعات لجنه المنافذ البرية المصرية السودانية ، اللجنة العليا المصرية – العمانية المشتركة بمسقط ، اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة فى لبنان ، اللجنة الفرعية للزراعة والثروة السمكية بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية بالقاهرة ، اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة، واللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر والأردن.

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وأضاف موسى، أن العلاقات الزراعية الخارجية ساهمت في اعداد التريبيات اللازمة لعدد تسعة مؤتمرات و معرضاً دولياً منها المشاركة في معرض (SPACE) بفرنسا ، تنظيم استضافه مصر للاجتماع الثالث والخمسون للجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون ، الاجتماع الإقليمي الثاني لأيام الارض والمياه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، اجتماعات ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والجمعية العامة رقم 110 للمجلس الدولي للزيتون ، والمشاركة في المعرض الاقتصادي والتجاري الأول الصيني الافريقي بالصين ، المعرض الزراعي الدولي بزامبيا ، المشاركة في المؤتمرات الخاصة بالاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.

كما تم تنظيم وعقد الاحتفال باليوم الافريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي بالقاهرة خلال الفترة من 29-30 أكتوبر 2019م والذي اقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأقيم على هامشه معرض لمستلزمات الإنتاج الزراعي ، بالإضافة الى حرص من العلاقات الزراعية الخارجية علي توطيد علاقات التعاون الزراعي ، فقد ساهمت في اعداد 15 وثيقة للتوقيع في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين مصر ودول العالم المختلفة مثل السودان ، موزمبيق ، اريتريا ، بلغاريا ، فيتنام، والجزائر.

وفي مجال التدريب واستقبال مبعوثين من الخارج فقد تم تدريب عدد كبير من المتدربين من دول افريقيا وآسيا و امريكا اللاتينية و اوروبا الشرقية وذلك بالمركز المصري الدولي للزراعة فى المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية والمياه والمكافحة المتكاملة للآفات وتمكين المرأة الريفية وغيرها بإجمالي 900 متدربا، بالإضافة الى مشاركة وزير الزراعة في منتدي رجال الاعمال الالمان والأفارقة والذي عقد في 24يناير في المانيا ، كما شارك في جلسة سلامه الغذاء ومعايير الصحة والصحة النباتية لتعزيز التجارة الأفريقية في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الافريقي والاوروبي في 21 يونيه 2019 في روما ، كما شارك في المؤتمر الثاني السنوي لوزراء الزراعة الأفارقة الشركاء في مبادرة تكييف الزراعة الأفريقية بالمغرب 4-5 نوفمبر.

وأشار موسى إلى الرؤية المستقبلية للعلاقات الزراعية الخارجية والتي ترتكز على: زيادة وتعظيم علاقاتنا الخارجية مع الدول الأفريقية والأجنبية، وزيادة عدد المتدربين الأفارقة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة الي جانب العمل على تعزيز التواجد الزراعي المصري في افريقيا من خلال زيادة عدد المزارع الأفريقية المشتركة والمنح التدريبية المتخصصة للكوادر الافريقية تماشياً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تدريب 10000 متدرب افريقي، وبحث إمكانية زيادة أعداد المنح التدريبية للسادة الباحثين المصريين للخارج والتعاون المشترك من خلال المشاريع البحثية والتنموية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية.