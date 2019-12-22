شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه جارٍ العمل على مختلف الاستعدادات المصرية لاستضافة ذلك الحدث الرياضى الهام، بعد أن تم توقيع اتفاقية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الدولى لكرة اليد فى 6 نوفمبر2015، وصدور قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين المهندس هشام نصر سليمان، رئيس الاتحاد الدولى المصرى لكرة اليد "رئيساً للجنة المنظمة للبطولة"، مُضيفاً أنه تم توقيع عقد نقل حق تنظيم البطولة من الاتحاد الدولى لكرة اليد إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد، وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصرى الجديد فى أكتوبر 2019.
ونوه وزير الشباب والرياضة خلال العرض إلى الموقف التنفيذى للصالات المُستضيفة للبطولة وفى مقدمتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتى تتسع لـ 17000 متفرج والتى يتم العمل على تطويرها من خلال رفع كفاءة أسقف الاستيل الحديد للصالة الرئيسية رقم 1 وصالتى التدريب رقم 2و3، وجارٍ إعداد مقايسة تقديرية بأعمال الصيانة، علماً أنه بعد الانتهاء من صيانة الاسقف سيتم تركيب الشاشة بالصالة الرئيسية، وتركيب الأرضيات الخاصة بالصالتين رقمى 1 و2.
وفيما يخص الموقف التنفيذى للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تتسع إلى 7600 متفرج، أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أنه تم الانتهاء من 98% من الأعمال التنفيذية للصالة، كما تم الإنتهاء من تركيب مقاعد الجماهير والتى بلغت 7610 كراسى بخلاف 70 مقعد VIP و50 مقعداً للإعلاميين، مضيفاً أنه جارٍ إعداد المقايسة التقديرية لتأثيث الصالة المغطاة.
وفى ذات السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من 45% من الأعمال التنفيذية للصالة المغطاة ببرج العرب والتى تتسع لـ 4500 متفرج، وسيتم أيضاً إنشاء الصالة التدريبية الملحقة بالصالة الرئيسية، مُضيفاً أنه تم الانتهاء من 40% من الأعمال التنفيذية لإنشاء صالة الاتحاد المصرى لكرة اليد المغطاة بالسادس من أكتوبر والتى تتسع لـ 4500 متفرج.
وفى ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة توفير التمويل المطلوب لاستكمال المبانى والصالات التى ستقام عليها البطولة، كما كلف أيضاً بتكثيف العمل فى مواقع العمل المختلفة، والتأكيد على جودة التنفيذ، بحيث تُعطى هذه الصالات والتنظيم بوجه عام للبطولة صورة حضارية تليق بمصر.
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