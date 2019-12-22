شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمُتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال 2021، حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية، ويأتي الاجتماع في ضوء رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل اللجنة العليا للاستعداد لاستضافة مصر للبطولة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه جارٍ العمل على مختلف الاستعدادات المصرية لاستضافة ذلك الحدث الرياضى الهام، بعد أن تم توقيع اتفاقية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الدولى لكرة اليد فى 6 نوفمبر2015، وصدور قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين المهندس هشام نصر سليمان، رئيس الاتحاد الدولى المصرى لكرة اليد "رئيساً للجنة المنظمة للبطولة"، مُضيفاً أنه تم توقيع عقد نقل حق تنظيم البطولة من الاتحاد الدولى لكرة اليد إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد، وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصرى الجديد فى أكتوبر 2019.