البرلمان يوافق على تعيين 11 نائبا للوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس لنواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تعيين 11 نائبا للوزراء، وهم كالآتى: 1- غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 2- منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدنى. 3-أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات. 4- رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين. 5- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير. 6- علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية. 7- مصطفى إبراهيم على الصياد نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. 8- السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون البنية الأساسية 9- رأفت عبد العزيز فهمى هندى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية. 10- غادة سمير سليمان على شلبى نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة. 11- طارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة لشئون السكان.









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