شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يتسلم خطاب التعديل الوزاري ويعرضه على الجلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تسلم البرلمان صباح اليوم الأحد، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، وعدد من نواب الوزراء.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
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