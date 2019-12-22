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مجلس النواب يتسلم خطاب التعديل الوزاري ويعرضه على الجلسة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تسلم البرلمان صباح اليوم الأحد، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، وعدد من نواب الوزراء. 

 

ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة العامة اليوم، نظر التعديل الوزاري المرتقب، في ضوء محددات المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

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