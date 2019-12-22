شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تجميع 105 أتوبيسات بالهندسية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر
وقع العقد عن الشركة الهندسية لصناعة السيارات اللواء أمين يحيى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة فرست أوتوموتيف خالد جيوشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتجمع الشركة الهندسية - وفقا للعقد - عدد 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع.
وتلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أتوبيس كامل.
ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الأتوبيسات فى مصر.
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