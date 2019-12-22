شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب قبل جلسة نظر التعديل الوزارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتهى منذ قليل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال وعضوية كل من الوكيلين السيد الشريف والوكيل الأول وسليمان وهدان وكيل المجلس.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
و يأتي الاجتماع عقب اجتماع الرد على بيان الحكومة و الذي انعقد برئاسة و كيل المجلس السيد الشريف بهدف مراجعة التقرير النهائي للرد على بيان الحكومة و الذي يتضمن السلبيات و الايجابيات في بيان الحكومة و التوصيات التي سيطالب بها المجلس الوزراء
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