شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه للاتحادية تمهيدا لحلف اليمين للوزراء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لمقر الإتحادية تمهيدا لحلف اليمين للوزراء الجدد. Advertisements ومن المنتظر أن يؤدى الوزراء الجدد اليمين الدستورى اليوم الأحد .

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