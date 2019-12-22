ضبط عاطل لسرقته مليون و400 ألف جنيه من داخل خزينة شركة بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لقيامة بسرقة مليون و400 ألف جنيه من داخل خزينة شركة بالأزبكية.

تلقى المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا يفيد بأن "سمير.ي.س"، 74 سنة مدير وشريك بالشركة، باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون وأربعمائة ألف جنيه من داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

Advertisements

وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين عدم وجود ثمة تلفيات بالخزينة وسلامة جميع منافذ الشركة، وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فاروق.أ.م" 49 سنة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد محمد عبد الظاهر وأحمد ياسر وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، اثناء استقلاله السيارة رقم س ط ص 379 ماركة BYD" ملكه"، وبمواجهته أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، بالتحريات أيدها, واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب التسلق، وأضاف بأنه نظرا ًلسابقة مشاهدته لأحد الأشخاص، أثناء قيامه بالدخول للشركة حاملا حقيبة بها مبلغ مالي اختمرت في ذهنه فكرة سرقة الشركة، وفى سبيل ذلك توجه للشركة ليلا عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول من الشباك من خلال العقار المجاور للشركة، وعثر على المفتاح الاحتياطي الخاص بالخزينة وسرقة المبالغ المالية المستولى عليها ولاذ بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 803 ألف جنيه، وأضاف بشرائه 2 سيارة ماركة BYD إحداهما مضبوطة بحوزته والأخرى ضبطت بإرشاده، مجموعة من الأجهزة الكهربائية، هاتف محمول، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 3700 دولار من متحصلات واقعة السرقة، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والمقدم محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.