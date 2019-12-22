"طعنته في قلبه".. تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل زوجها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المجني عليه "الزوج" قام بتصوير زوجته في غرفة النوم ظنا منه أن المقاطع ستكون تهديدا لها إذا طلبت منه الطلاق.

أضافت التحقيقات أن الزوجة علمت بما فعله زوجها، وقيامه بتصويرها أثناء علاقتهما الزوجية لتهديدها، فتشاجرت معه واستلت سكينًا من المطبخ، وأثناء التشاجر طعنته في صدره ليسقط غارقا في دمائه.

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بداية الواقعة حين تلقى قسم ثانٍ أكتوبر بلاغا من مستشفى أكتوبر العام يفيد بوصول موظف بمستشفى المنيل، 31 عاما، مصابا بجرح طعني بالصدر، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، أن المتهمة البالغة من العمر 30 سنة والمجني عليه، بينهما خلافات مستمرة، كما أن الزوج قام بالتعدي عليها أكثر من مرة بالضرب، ما جعلها تطلب الطلاق أكثر من مرة.

كما كشفت التحريات عن قيام المجني عليه بتصوير زوجته خلال إقامتهما علاقتهما الزوجية داخل غرفة النوم، وذلك لتهديدها بالمقاطع في حالة طلب الطلاق، وعند علمها قامت بطعنه بسكين المطبخ في صدره.