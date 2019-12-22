بهيروين وبانجو وسلاح.. الأمن العام يضبط عنصرين إجراميين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في أسوان، بحوزتهما أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين و6 كيلو جرام من مخدر البانجو قبل ترويجها على عملائهما.
أسفرت جهود ضباط مديرية أمن أسوان عن ضبط عنصر إجرامي مطلوب ضبطه في 3 قضايا قتل، مخدرات، وسلاح ناري، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزته بندقية آلية، 6 طلقات نارية، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.
كما تم ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة إدفو وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، طبنجة، وسلاح أبيض.
وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع والمادة المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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