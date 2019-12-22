"صفعة تسببت في موته".. حبس ربة منزل وعامل لاتهامهما بقتل نجل الأخير بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد عبد المنعم علما، رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بضرب طفل زوجها حتى الموت.

كما أمرت بحبس الأب لاتهامه بإخفاء جثة نجله ودفنها دون تصريح.

وكشفت تحقيقات عزت الخولي وكيل نيابة كرداسة ومركز إمبابة، أن سيدة أبلغت باكتشافها وفاة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات والمقيم مع والده وزوجته الثانية ودفنه دون علمها، وأشارت في التحقيقات أن زوجة الأب ضربت طفلها وقتلته لتبوله بملابسه.

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باشرت النيابة التحقيقات مع والد الطفل وزوجته واللذان اعترفا بالواقعة حيث قررت المتهمة أنها كانت تؤدب الطفل وصفعته على وجهه فسقط على الأرض وارتطمت رأسه من الخلف بالسيراميك فلقى مصرعه على الفور.

أضافت المتهمة أنها انتظرت عودة زوجها من العمل وأخبرته بما حدث فحمل جثة طفله وتوجه رفقتها إلى المقابر الخاصة بعائلته يوم الخميس الماضي وقاما بدفن الطفل دون اللجوء إلى "تربي" وأعلنا في اليوم التالي موت الابن ودفنه، اصطحبت النيابة صباح أمس الأحد الطبيب الشرعي الي المقابر وتم استخراج الجثة وإجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.

أشارت تحريات مباحث قطاع شمال أكتوبر أن زوجة الأب اعتادت ضرب الطفل بحجة تأديبه بعلم والده.

وجهت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية لزوجة الأب تهمة ضرب أفضى إلي موت واتهمت والد الطفل بإخفاء جثة والدفن دون تصريح.