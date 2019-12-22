ضبط المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه بالقاهرة، وإعادة المسروقات

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تبلغ من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها أحد المواطنين (مهندس بشركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون "مصاب بغيبوبة سكر") ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مسئول مبيعات بذات الشركة محل عمل المصاب، وبسؤاله قرر بتلقيه اتصالاً هاتفياً من زوجة المصاب، وقررت له بعدم عودته لمسكنه عقب انتهاء عمله بالشركة وغلق هاتفه المحمول، فتوجه لمحل عمله وفور وصوله عَثر على المصاب في حاله إغماء وفقدان الوعى وقام بنقله للمستشفى، وتبين عدم تواجد (سيارة المصاب، هاتفه المحمول، حافظة نقوده، متعلقاته الشخصية).

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل عمل المصاب أمكن التوصل إلى مشاهدة لعدد 3 أشخاص حال خروجهم من الشركة، وباستكمال الفحص تم تحديدهم (سائق- ربتي منزل "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وقررت إحدى ربتي المنزل بسابقة تعرفها على المجنى عليه، وتتردد عليه بالشركة محل عمله، ونظراً لمرورها بضائقة مالية اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين وأثناء تواجدها معه حضر المتهمان وقاموا بإجباره على احتساء أمبول مخدر وعقب فقدانه الوعى استولوا منه على (مبلغ مالي، السيارة ملكه, هاتفة المحمول) ولاذوا بالفرار، وأقرا المتهمان الآخران بصحة أقوالها.

تم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول والمبلغ مالي المستولى عليهما) كما تم بإرشادهم ضبط السيارة بحوزة عميلهم (عاطل- مقيم بمحافظة الدقهلية) بمكان إخفائها بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.