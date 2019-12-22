أبرزها تجاوز السرعة .. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كثفت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5056 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1961 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و19دراجة نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص، و20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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