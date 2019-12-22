ضبط 40 طن أسمدة مجهولة المصدر داخل 3 مصانع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية ولجنة فنية من الجهات المختصة لحماية البيئة لاسيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع "بدون ترخيص" لبيع وتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية المصنعة من مواد مجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات بلغت حوالي 40 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية والمواد الخام، وكذا (16000) قرص أسمدة ومخصبات (مجهولة المصدر – بدون بيانات غير مسجلة بالجهات المخصصة – منتهية الصلاحية).

وفى سياقٍ متصل قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ولجنة من مديرية الطب البيطري للمرور والتفتيش على محلات الجزارة أسفرت عن ضبط 14 محل "لحوم" لقيامهم بالذبح خارج المجازر بدائرة مركز شرطة بنها بإجمالي مضبوطات كمية وزنت (275) كيلو جرام "لحوم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.