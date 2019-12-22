ضبط صاحب شركة إنتاج بالجيزة لإدارة موقع تواصل على الهواء بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث المصنفات، في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص متخذ من الشركة ستاراً لإدارة موقع تسهيل التواصل المباشر بين المستخدمين على الهاتف المحمول بدون ترخيص في الجيزة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني – بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية متخذاً من الشركة ستاراً لإدارة موقع لأحد البرامج على الإنترنت يتيح لمستخدميه سهولة التواصل على الهواء مباشرة (LIVE) نظير مبالغ مالية تحول على أرصدة بنكية من حصيلة إعلانات الموقع بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وبتفتيشها في حضور مالكها تم ضبط 3 وحدات معالجة مركزية محمل عليها برنامج فوتوشوب وتحتوي على البيانات الخاصة بالمتعاملين مع الموقع، 2 جهاز لاب توب محمل عليهما برامج فوتوشوب ومحادثات على أحد تطبيقات التليفون المحمول والبرنامج القائمين على إدارته وصور المستخدمين وبياناتهم، 2 جهاز راوتر لرفع المحتوى الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، 2 بانر مدون عليهم اسم التطبيق واسم شركة الإنتاج غير المرخصة وحامل وميكروفون، هاتفين محمول بداخلهما الخط الخاص بالمحادثات محمل عليهما التطبيق الإلكتروني .

وتمثلت مخالفات الشركة انشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني “بدون ترخيص”، إدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص، وكذا عدم الحصول على رخصة مصنفات من الجهات المعنية، استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح، استخدام أجهزة مونتاج “بدون ترخيص” من الجهات المختصة.

رفع محتوى إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بدون تصريح من الجهات المختصة، إدارة وكالة لموقع إلكتروني داخل البلاد وعدم مراعاة الخصوصية والآداب العامة للمستخدمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.