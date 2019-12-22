الأمن العام: ضبط موظف بحوزته 152 قطعة يُشتبه في أثريتها بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وبحوزته عدد كبير التماثيل يُشتبه في أثريتها.

ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله .. وبحوزته عدد152قطعة يُشتبه فـى أثريتها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار نظراً لخطورة تأثير تلك الجرائم إقتصادياً وثقافياً .. فقد

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 152 قطعة يُشتبه فـي أثريتها وذلك على النحو التالي "123 عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، 3 جعران مختلف الأحجام يرجع للعصر الفرعوني، 3 تمائم لأشكال حيوانات ترجع للعصر الفرعوني، تمثال من العاج لشكل حيوان يرجع للعصر اليوناني الروماني، جزء من تمثال من الفخار بدون قاعدة يرجع للعصر الفرعوني، 4 خرز من الصدف صغيرة الحجم ترجع للعصر الفرعوني، عدد 2 وحدة ميزان من الزجاج دائرية الشكل ترجع للعصر الإسلامي.

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كما ضُبط عدد 2 جزء من مبخرة من الفخار عليها بعض النقوش ترجع للعصر الفرعوني، 2 مسرجة من الفخار ترجع للعصر الفرعوني، قاعدة أنفورة من الفخار ترجع للعصر الفرعوني، 7 تماثيل من الفخار ترجع للعصر الفرعوني، 3 تماثيل من الحجر الجيري، ترجع للعصر الفرعوني، تمثال أوشابتي عليه بعض النقوش يرجع للعصر الفرعوني.

كما تبين وجود حفرتين بالمنزل المُشار إليه الأولى مربعة الشكل بأبعاد 2متر×2مر بعمق 4 أمتار تقريباً ، والثانية دائرية الشكل بقطر 1,50متر بعمق 6 أمتار تقريباً ينتهى بسرداب) كما تم ضبط العدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

بمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد الإتجار وأن القطع المضبوطة ناتجة عن عملية الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.