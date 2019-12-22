تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قراءة عدادات المياه بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم الانتهاء من تدشين موقع إلكتروني جديد "www.badrwater.com "، بمعرفة إدارة مياه الشرب بجهاز المدينة، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه والاستعلام عن الفواتير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصًا من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.

وأضاف "مندور"، في بيان اليوم، أنه تم تجهيز الموقع على أعلى مستوى من التقنيات الجديدة والبرمجة، ومتصل مباشرة بشبكة الكمبيوتر الخاصة بإدارة مياه الشرب لجهاز المدينة، لإرسال جميع بيانات المشتركين الذين لديهم عدادات مياه، حيث يستقبل الموقع (تسجيل الاستهلاك - شكاوى الخدمة - معرفة الاستهلاك السابق للمستخدم – الاستعلام عن المديونيات) كمرحلة أولى من عمل الموقع.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتعين على كل مشترك في خدمة مياه الشرب البحث برقم الاشتراك من خلال آخر فاتورة استهلاك سابقة لدى المشترك، كما يسمح الموقع الجديد للمستخدم بأن يبحث عن فاتورة الاستهلاك بالاسم في حالة عدم توفير رقم الاشتراك الخاص بالعميل، مضيفًا أن الموقع الجديد يتيح لإدارة مياه الشرب بالجهاز تقديم خريطة واضحة بأماكن ضعف المياه بالمدينة إلكترونيًا على مدار الساعة، وفي خلال ثوانٍ معدودة للعمل على تحسين مستوى الخدمة بتلك المناطق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الثانية من خدمات الموقع الجديد ستستقبل سداد الفواتير عن طريق الفيزا والكروت الذكية "الفون كاش"، وخدمة السداد عن طريق فوري ستظل موجودة بجانب التسديد اليدوي، كما أن الموقع لا يسمح أن يكون هناك شك لدى المشترك بوجود خطأ من الموظف المختص "قارئ العدادات"، أو تسجيل أرقام جزافية دون المرور على عدادات مياه العمارات، ولن يسمح لأي مشترك بتسجيل أرقام أقل من القراءة السابقة للعدادات.