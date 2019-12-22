لأول مرة.. "الثقافة" تصل قرية العتمانية بمركز البداري في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إنه لأول مرة في التاريخ تصل الثقافة المصرية إلى قرية العتمانية التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، موضحة أنه تم تقديم العرض المسرحي "ولاد البلد"، على عمق 65 كيلو داخل الجبل، بحضور 8 آلاف مشاهد، وذلك ضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن مسرح المواجهة والتجوال يعمل منذ ميلاده على مجابهة التطرف والتعصب إيمانًا بقدرة الإبداع على إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى أن أن جولة عرض ولاد البلد بأسيوط تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وتابعت :"العروض التي يشملها مسرح المواجهة والتجوال توجه العديد من الرسائل الإيجابية التي تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد".

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يذكر أن جولة عرض ولاد البلد في صعيد مصر انطلقت من محافظة المنيا، حيث تم تقديم 15 ليلة بدأت أول ديسمبر الجاري ثم انتقل العرض إلى محافظة أسيوط ويستمر تقديمه بمختلف مراكزها وما يتبعها من والقرى والنجوع حتى نهاية الشهر الجاري.

عرض ولاد البلد من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية والجماهيرية في لوحات متتالية.

العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبدالسلام، هشام طارق، سهر عبدالوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم.