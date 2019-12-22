بعد تجديد الثقة.. 15 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفي طابا المركزي، ووحدة طب أسرة طابا، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وجرى تجديد الثقة في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتشكيل الجديد للحكومة الذي عرض على مجلس النواب اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفي طابا المركزي، ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة البدء في تسجيل المستشفي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال والتجهيزات وفقا للمواعيد المحددة.

وأشار مجاهد إلى أن المستشفى تعتبر من أكثر المستشفيات جاهزية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بما تمتلكه من بنية أساسية وتجهيزات طبية على أعلي مستوي، لافتا إلي أن الوزيرة وجهت بسرعة رفع كفاءة الأنظمة "الالكتروميكانيك" مثل أنظمة الإنذار، والإطفاء، والاستدعاء وغيرها..

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وأضاف أن وزيرة الصحة، وجهت بضرورة توفير القوي البشرية والأطباء من مختلف التخصصات للعمل بالمستشفي لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء بالإضافة إلى المترددين على المستشفي من السائحين من مختلف الجنسيات.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة طابا، حيث حرصت الوزيرة علي تفقد أقسام الوحدة وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمني، وبأعلي معايير الجودة.

وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أمس السبت عددا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفي رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفي ابورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفي الفيروز " المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة اسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.