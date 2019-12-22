تزيين كباري مصر الجديدة بالورود والزراعات.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعمل محافظة القاهرة على تنفيذ شبكة محاور مرورية تضم مجموعة من الكباري في منطقة مصر الجديدة وذلك لحل التكدسات المرورية الموجودة في المنطقة.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، صورًا توضح تزيين كباري مصر الجديدة بالزراعات والورود.

ويجري تنفيذ ما يقرب من 12 كوبري جديد في مصر الجديدة التابعة للمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، أبرزها كوبري تقاطع الميرغني مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبري تقاطع الميرغني مع السبع عمارات، وكوبري تقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم، وكوبري تقاطع أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبري ميدان المحكمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية، لمتابعة الأعمال التنفيذية، لإنشاء مجموعة من الكباري بمصر الجديدة، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي.