الحماية المدنية تنقذ مواطنًا تعطل به المصعد في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
استجابت الحماية المدنية بدمياط لاستغاثة مواطن عقب احتجازه داخل مصعد أحد العقارات بدمياط.
تلقت إدارة شرطة النجدة (بمديرية أمن دمياط) بلاغاً من أحد المواطنين بوجود عطل بمصعد أحد العقارات وبداخله شخص بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة ثان شرطة دمياط.
على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، حيث تمكنت من سحب المصعد وإخراج المواطن سالماً ودون إصابات، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله المصعد فوجئ بتوقفه.
وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإغاثة المواطن استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول.
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