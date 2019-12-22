مصر | "بلغت عنه فقتلها".. جريمة مروعة بطلها الزوج بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلغت عنه فقتلها".. جريمة مروعة بطلها الزوج بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص قتل زوجته بمنشأة ناصر، لتركها المنزل وتحرير محضر ضدها.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من مستشفى الشيخ زايد باستقبالها "عائشة.أ.م"، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي عميق بالظهر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليها، قررت وجود خلافات زوجية سابقة بينها وبين زوجها "سليمان.ر.س.أ"، 50 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا آخرها 4683 لسنة 2019م منشأة ناصر"ضرب".

وتركت على إثر الخلافات، مسكن الزوجية وتحرر المحضر رقم 4375 لسنة 2019م إداري القسم ضده، وحال علم الأخير بذلك قام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها.

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وفي الوقت نفسه، وردت إشارة من ذات المستشفى تفيد وفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها.



وبإعداد الأكمة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتولت النيابة العامة التحقيق.