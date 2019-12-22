مصر | "بلغت عنه فقتلها".. جريمة مروعة بطلها الزوج بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلغت عنه فقتلها".. جريمة مروعة بطلها الزوج بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص قتل زوجته بمنشأة ناصر، لتركها المنزل وتحرير محضر ضدها.
وتركت على إثر الخلافات، مسكن الزوجية وتحرر المحضر رقم 4375 لسنة 2019م إداري القسم ضده، وحال علم الأخير بذلك قام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها.
وفي الوقت نفسه، وردت إشارة من ذات المستشفى تفيد وفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها.
وبإعداد الأكمة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتولت النيابة العامة التحقيق.