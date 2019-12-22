مصر | ضبط هارب من 2 مليون جنيه غرامات بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من 2 مليون جنيه غرامات بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على مقاول هارب من أحكام قضائية بغرامات مالية 2 مليون جنيه في الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "محمد.ع.م" 45 سنة مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10366 لسنة 2012م الزيتون " مباني" والمقضي فيها بغرامة مالية 2.864.405، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

