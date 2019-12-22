مصر | 16 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء بعض قرارات رئيس جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء بعض قرارات رئيس جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات جامعة القاهرة التي أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة على خشبة مسرح حفل الفنان الذي أقامته الجامعة، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٢٤ لسنة ٧٣ قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية -بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الألآف من الطلاب بإعتبارها مفاجآت.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلًا: "إحنا هنخرجك وخللي الـ5% على جامعة القاهرة".

وكما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29 قائلًا: "ماينفعش نيجي بينهم".

وأكدت الدعوى، أن القرارات سالفة البيان التي أصدرها الخشت تمثل إهدار لكافة القيم والأعراف الجامعية وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كافة الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والإنحراف بها وتمثل إهدارًا صارخًا للمال العام.