مصر | ضبط 3 لسرقتهم مهندسا لسرقة سيارته بالنزهة

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة النزهة، إشارة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، باستقبالها لأحد المواطنين ويعمل مهندس بشركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون "مصاب بغيبوبة سكر"، ولا يمكن استجوابه.



وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مسئول مبيعات بذات الشركة محل عمل المصاب، وبسؤاله قرر بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من زوجة المصاب وقررت له بعدم عودته لمسكنه عقب انتهاء عمله بالشركة وغلق هاتفه المحمول، فتوجه لمحل عمله وفور وصوله عَثر على المصاب في حالة إغماء وفقدان الوعي وقام بنقله للمستشفى، وتبين عدم تواجد (سيارة المصاب، هاتفه المحمول، حافظة نقوده، متعلقاته الشخصية).



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل عمل المصاب أمكن التوصل إلى مشاهدة لعدد 3 أشخاص حال خروجهم من الشركة، وباستكمال الفحص تم تحديدهم (سائق- ربتي منزل "لاثنين منهم معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وقررت إحدى ربتي المنزل بسابقة تعرفها على المجني عليه وتتردد عليه بالشركة محل عمله، ونظرًا لمرورها بضائقة مالية اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين وأثناء تواجدها معه حضر المتهمان وقاموا بإجباره على احتساء أمبول مخدر وعقب فقدانه الوعي استولوا منه على (مبلغ مالي، السيارة ملكه، هاتفة المحمول) ولاذوا بالفرار، وأقرا المتهمان الآخران بصحة أقوالها.