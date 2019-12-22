مصر | إعادة فتح طريق الجيش أمام حركة السيارات بعد اتضاح الرؤية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح طريق الجيش أمام حركة السيارات بعد اتضاح الرؤية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، فتح الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت شبورة مائية تعيق حركة السيارات على الطرق الصحراوية، وعلى الفور تم غلق طريق الجيش من بوابات بني سويف حتى بوابات المنيا

وقالت الإدارة في بيان لها إن قرار الغلق جاء لوجود شبورة مائية كثيفة، وعلى الفور، أمر اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، رجال المرور بالحضور الميداني على الطرق السريعة لتنبيه قائدي السيارات.

ومن إرشادات الإدارة العامة للمرور للمواطنين لتفادي الشبورة المائية:-

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1- إضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة أثناء وجود الشبورة تجنبا للحوادث.

2- السير في الحارة الوسطى من الطريق.

3- الاسترشاد بالخطوط الأرضية.



4- استعمال ماسحات الزجاج حال لوضوح الرؤية.