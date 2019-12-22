أخبار مصر | استمرار "شوقي" في الوزارة الجديدة.. ملفات ساخنة على طاولة "التربية والتعليم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار "شوقي" في الوزارة الجديدة.. ملفات ساخنة على طاولة "التربية والتعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر الدكتور طارق شوقي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني خلال التشكيل الحكومي الجديد؛ حيث فر من نيران التعديلات التي أقرها مجلس النواب منذ قليل في جلسته العامة.



عدد من الملفات الهامة الت خاضها وزير التربية والتعليم خلال فترة توليه مهام الوزارة، والتي تعد أزمات ساخنة على طاولته من جديد.

المدارس اليابانية

تعد المدارس المصرية اليابانية أبرز الملفات التى توجد على طاولة وزير التربية والتعليم، خاصة بعدما تم الاستعانة بـ 13 خبير يابانى وتم التعاقد مع الدولة لكى يشرفوا على المدارس المصرية اليابانية.

رفع أجور المعلمين

يعد رفع أجور المعلمين من أهم القضايا التى تشغل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تعمل الوزارة على إيجاد حلول مختلفة لكى يتم بيها رفع أجور المعلمين.

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حل مشكلة الكثافة

تعتبر حل مشكلة الكثافة الطلابية أبرز الملفات التى توجد على طاولة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث تم عمل الفصول الذكية والتى سيتم تطبيقهًا قريبًا للعمل على تقليل الكثافة داخل الفصول.

إمتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

تعتبر امتحانات الصفى الأول والثاني الثانوي إحدى الملفات الهامة على مكتب وزير التربية والتعليم حيث المقرر لها أن تبدأ فى 11 يناير المقبل، حيث سيتم امتحان الصف الثاني الثانوي على التابلت.

تطوير البنية التحتيه

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية والخاصة وذلك للتمكن من تطبيق النظام التعليمي الجديد الذي يعتمد على التابلت.