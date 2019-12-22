أخبار مصر | محافظ القاهرة يكرم عددًا من أبناء الأسمرات  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يكرم عددًا من أبناء الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 110 من أبناء الأسمرات الحاصلين على بطولة القاهرة في رياضة الكونغ فو، ممثلين لمركز شباب الأسمرات، حيث حصدوا 71 ميدالية ذهبية و39 ميدالية فضية في مختلف الأعمار والأوزان.

وأكد المحافظ خلال الحفل، اليوم الأحد، دور الدولة بتوجيه الرعاية الشاملة للمجتمعات الجديدة المخصصة لنقل سكان المناطق العشوائية كالأسمرات بتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم وتحقيق الاستقرار لديهم من خلال توفير كافة الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية مع اكتشاف المواهب والعمل على صقلها.

وافتتح المحافظ، معرض المجال الصناعي المقام بمدرسة تحيا مصر بالأسمرات على مستوى مدارس وإدارات القاهرة التعليمية تحت شعار " مكارم الأخلاق " والذي شمل الأعمال المختلفة لطلاب المدارس والفائزة بجوائز على مستوى الادارات وشملت أعمال فنية من منتجات الخشب والصدف والاضاءة والدهانات والتصوير ، وكرم خلالها المحافظ أبطال مدارس القاهرة الحاصلين على جوائز في الرياضات المختلفة على مستوى الجمهورية والعالم ، وتكريم أبطال مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية للعروض الرياضية للمهارات ، والسيدة / أميرة محمد نجيب المشرف المتميز على مستوى الوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي ، وكذلك أوائل الجمهورية في مجالات المسرح والبحث العلمي ومدربي الفرق الرياضية.

