أخبار مصر | قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة المرحلة الثانية إبريل 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة المرحلة الثانية إبريل 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2020 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25122019م وذلك وفقًا للشروط الأتية.

أولًا المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومى خاص )الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020، وخريجى كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير الى 30 يونيو من عام 2000 خريجى العام الدراسى20182019 والفترة من اول فبراير 2019 الى اخر يناير 2020و المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 20 يناير 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 3 - 20 فبراير2020 م.

ثانيا المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020م، ومواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو عام 2000م خريجى العام الدراسى 20182019 والفترة من اول فبراير2019 الى اخر يناير 2020م والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 10 فبراير2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 22 وحتى 25 فبراير 2020.

ثالثا المؤهلات المتوسطة

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مواليد أشهر (ابريل مايو يونيو ) من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 خريجى العام الدراسى 20182019،والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 25 ديسمبر 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 8 يناير وحتى 2 فبراير 2020م.

رابعًا غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر ( ابريل مايو يونيو ) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 16 فبراير2020 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من26 فبراير وحتى 10 مارس 2020م.

المستندات المطلوبة

وحددت الإدارة المستندات المطلوبة لتكون بطاقة الرقم القومى وبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها وصحيفة الحالة الجنائية من القسم او المركز التابع له الشاب وفيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز وفصيله الدم وأصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) – وثيقة الزواج للمتزوجين ورخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها وخطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه وقرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين).

كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان (https:tagned.mod.gov.eg ) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد، وموقع للرد على إستفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى [email protected]، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 02 - 26339581 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد ( كول سنتر) الرقم المختصر ( 15499 ).

