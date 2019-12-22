أخبار مصر | بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بالأغلبية على التعديل الوزاري الجديد.

ويشمل التعديل الوزاري، تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهامه الحالية، ومحمد القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وخالد العناني، وزارة السياحة والأثار، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة رانيا المشاط، التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

ويصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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كما يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

إضافة إلى ما سبق، يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.