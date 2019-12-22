أخبار مصر | برقية عاجلة من محافظ الغربية لـ محمد صلاح

هنا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الاعب المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي، ابن قرية نجريج مركز بسيون، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019.

وأكد أن فوز اللاعب بهذه الجائزة جاء نتيجة جهد وعمل متواصل وأداء مشرف عكس قدرة الشاب المصرى على الوصول إلى أعلى المراكز.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن اللاعب محمد صلاح أصبح قدوة مشرفة للشباب، ومصدر فخر لكل المصريين.

وفى السياق ذاته؛ أشار محافظ الغربية إلى اهتمامه بإكتشاف كافة المواهب فى كافة المجالات وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإشراكهم فى المسابقات المحلية والعالمية.