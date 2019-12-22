أخبار مصر | ننشر إجمالي عدد موظفي الحكومة المنقولين للعاصمة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إجمالي عدد موظفي الحكومة المنقولين للعاصمة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الجديدة يبلغ 52.585 موظفا

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على ملف تسكين الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إليها، على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل، من حيث تطوير العمل الحكومي.

وأشار إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حاليًا للعاملين في الجهاز الإداري؛ لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي.



وجاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرفة على مكتب رئيس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستعرضت غادة لبيب، نائبة وزير التخطيط، تقريرًا حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيثُ توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها.

كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد.

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وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.