أخبار مصر | رئيس البرلمان يجتمع مع وكيلي المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يجتمع مع وكيلي المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اجتماعا اليوم الأحد، مع كل من الوكيلين السيد الشريف، الوكيل الأول وسليمان وهدان، وكيل المجلس، قبيل بدء الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المُتوقع أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان، إقرار التعديلات الوزارية الجديدة.

ويصوت مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

