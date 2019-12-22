أخبار مصر | بعد توليه حقيبة الإعلام.. من يخلف أسامة هيكل في البرلمان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توليه حقيبة الإعلام.. من يخلف أسامة هيكل في البرلمان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط تكهنات منذ أشهر بعودة وزارة الإعلام من جديد، ودّع أسامة هيكل رئاسة لجنة الإعلام والآثار مجلس النواب، منذ قليل، ليتولى حقيبة الوزارة مرة أخرى، على أن يؤدي القسم الدستوري اليوم، بقرار من رئيس الجمهورية.



ووسط حالة من الترقب تحت قبة المجلس، من يخلف أسامة هيكل وفقًا للدستور؟

Advertisements

ووفقًا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبو العزم، المسجل برقم 2 بالقائمة الاحتياطي عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذي حظي بالترتيب رقم (2) بالقائمة الأساسية، وذلك حال تولي هيكل حقيبة الإعلام.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.



وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.​