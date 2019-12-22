أخبار مصر | ننشر أجندة أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أجندة أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها اليوم الأحد، موعدا لمناقشة طلبات مقدمة من النواب.

وتشمل المناقشة، طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق، وطلب النائب هشام والي مؤمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.

كم تشمل مناقشة طلب النائبة جواهر سعد الشربيني وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وطلب النائب عمرو محمد كمال وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات، وطلب النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.

أيضا موعد مناقشة، طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وطلب النائب حسين خاطر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزة محافظة الإسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة الاسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الاسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق وخاصة بمحافظة الاسكندرية.

كما تشمل طلب النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف، وطلب النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، وطلب النائب محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام.

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وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.

وطلب النائب بدير عبد العزيز موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب، وطلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي، وطلب النائب محمد حمدي دسوقي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومباني إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار.

وطلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء، وطلب النائب محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رصف مداخل المدن والقرى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات.

وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأيضًا طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة.

