أخبار مصر | مدبولي يتابع إجراءات تسكين الوزارات بالعاصمة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يتابع إجراءات تسكين الوزارات بالعاصمة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا؛ لمتابعة انتقال وتسكين الوزارات للعاصمة الإدارية.

كانت الحكومة، ناقشت في اجتماع سابق، إجراءات تقييم الموظفين، حيث يتم التقييم بالتنسيق مع ثلاث جهات هي معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء.

وتم الانتهاء من تقييم 40 جهة تابعة للوزارات، وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن، نحو 36000 موظف، وسيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، بنهاية ديسمبر الجاري.