أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية موسعة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية موسعة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية موسعة إلى جميع محافظات مصر، يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بعنوان "السلام الأسري.. ضرورة مجتمعية"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالتركيز على الأسرة باعتبارها وحدة بناء المجتمع وباستقرارها يتحقق الأمن المجتمعي.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تلك الحملة تأتي استجابة لحاجة المجتمع إلى مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة التي تمثل نتائجها طريقًا للوصول إلى مجتمع مستقر ينعم بالسلام بين جميع أفراده.

وأضاف "عيّاد" أنه من المستهدف أن تركز لقاءات الحملة على العنف الأسري ومسبباته وآثاره وطرق العلاج، التفكك الأسرى ومسبباته وآثاره وطرق الوقاية، بالإضافة إلى مناقشة مخاطر مشكلة الطلاق ونتائجه على الأسرة والمجتمع، والعقوق وآثاره.