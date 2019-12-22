أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية موسعة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية موسعة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تلك الحملة تأتي استجابة لحاجة المجتمع إلى مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة التي تمثل نتائجها طريقًا للوصول إلى مجتمع مستقر ينعم بالسلام بين جميع أفراده.
وأضاف "عيّاد" أنه من المستهدف أن تركز لقاءات الحملة على العنف الأسري ومسبباته وآثاره وطرق العلاج، التفكك الأسرى ومسبباته وآثاره وطرق الوقاية، بالإضافة إلى مناقشة مخاطر مشكلة الطلاق ونتائجه على الأسرة والمجتمع، والعقوق وآثاره.
وأوضح الأمين العام، أن الأسرة المثالية هي التي تُبنى على العلم والمعرفة وعلى أسس اجتماعية سليمة تقوم على منهج المودة والرحمة في التعايش بين أفراد الأسرة الواحدة، ولذلك فإننا دائما نؤكد على التأسيس السليم للأسرة كما نؤكد على الخطاب المستنير الموجه إلى أفراد الأسرة بالمجتمع.