أخبار مصر | التعديل الوزاري| أسامة هيكل يودع زملاءه بالبرلمان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| أسامة هيكل يودع زملاءه بالبرلمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة صباح الأحد، بعد أنباء تولية مسؤولية وزارة الإعلام فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والمقرر أن يتم عمل تعديل وزارى بها يشمل عدد من 8 لـ10 وزارات، حسب الترجيحات المتداولة حاليا بشأن التعديلات المرتقبة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك فى الوقت الذى قام هيكل، بالتأكيد لزملاءه علي أنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما تقدم الأعضاء بالمباركة له، متمنين له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة، فيما قام الأعضاء بالتقاط صورة تذكارية مع هيكل بصحبة جميع أعضاء اللجنة.

كان الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد أكد أن التعديل الوزاري المرتقب إجراؤه اليوم الأحد، سيشهد عودة حقيبة وزارة الإعلام.

وأوضح بكري، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النائب أسامة هيكل سيكون وزيرا للإعلام واستدعى لأداء اليمين الدستورية ظهر اليوم.

كان أسامة هيكل، قد تولى وزارة الإعلام بين يوليو وديسمبر 2011، وذلك قبل إلغاء الوزارة عام 2014.