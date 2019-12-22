أخبار مصر | تدريب 32 عاملا بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب 32 عاملا بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة القوى العاملة، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لـ32 من العاملين بمختلف قطاعات الوزارة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدور الذى تقوم به الحكومة من أجل التحول الرقمي.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سعى الوزارة لتفعيل المنظومة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، باستهداف مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة من أجل سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة إلكترونيا.

وأشار الوزير، إلى أن نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني هو أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في الشرق الأوسط في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيح من أساليب لمتابعة الأداء الإداري وتطوره داخل المؤسسة.

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وأضاف أن المنظومة تساعد على تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات إلى معرفة، والمعرفة إلى عمل، وذلك من خلال آلية تحليل البيانات واستخلاص النتائج، بما يساعد في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار.

وأوضح الوزير، أن من أهم مميزات النظام إتاحة كافة المعلومات عن كل ما يخص المؤسسة والموظفين بها والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية لمستخدمي النظام بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن حفظ وتوثيق كافة الأنشطة الرئيسة منها والفرعية والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيا.

قدم البرنامج التدريبي في مرحلته الأولى، رحاب شاذلي بكرى من مركز معلومات مجلس الوزراء، وتم تنفيذه بمركز التدريب والتنمية بديوان عام الوزارة على مدار يومين.