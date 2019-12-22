أخبار مصر | "أمهات مصر": طوارئ بالمنازل استعدادا لامتحانات منتصف العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": طوارئ بالمنازل استعدادا لامتحانات منتصف العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الأسر المصرية تعيش حالة استعداد وطوارئ لامتحانات نصف العام الدراسي 2019-2020 لجميع المراحل التعليمية.

وأضافت في بيان صحفي، أن هناك حالة من التوتر والقلق والضغط يعاني منها أولياء الأمور وطوارئ داخل المنازل خلال فترة الاستعداد للامتحانات، وتكثيف الدروس الخصوصية والسناتر لمحاولة الانتهاء من المناهج والمراجعة.

وطالبت أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب داخل المنزل للمذاكرة، وتوفير جو هادئ وملائم للطلاب، مع الاعتراف بوجود فروق فردية بين الطلاب وبعضهم.

وتابعت: على الأسر تنظيم الوقت بين المواد الدراسية وعمل جدول للمذاكرة والمراجعة، مع مراعاة التغذية الصحية للطلاب في هذة الفترة لمساعدتهم على التركيز والاستيعاب.

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وتفاعل أولياء الأمور، على صفحة الاتحاد بموقع "فيسبوك"، حيث قالت ولية أمر: "أولى ثانوي مواد ملهاش أول ولا آخر".

وتابعت أخرى: "الموضوع مرهق جدا لأن الترم ماخدش حقه وفي الآخر الطالب ماستفدش حاجه هيكتب الكلمتين اللي حافظهم وخلاص، ولو جينا نسأله بعد الامتحانات هيقول مش فاكر حاجة".

وذكرت أخرى: "قاعدين على السرير تحت البطانية بنذاكر من كتر البرد". وأورد أخرى: "استعداد حلو خالص، اسحب الموبايلات من العيال، شيل الرسيفر، هتذاكر بما يرضى الله ولا تتعذب".

وعقبت أخرى: "إرهاق شديد من دخول الامتحانات بالإضافة لوقت العيد ودول أطفال نفسهم يحتفلوا".

