أخبار مصر | انطلاق الدورة التدريبية لواعظات الأوقاف بإعلام القاهرة

وتنظم كلية الإعلام الدورة تحت عنوان "دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع"، ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الواعظات الجدد فى حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.

