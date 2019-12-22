أخبار مصر | انطلاق الدورة التدريبية لواعظات الأوقاف بإعلام القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة التدريبية لواعظات الأوقاف بإعلام القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ، اليوم الأحد، دورة تدريبية لواعظات الأوقاف، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف والكلية.
وتنظم كلية الإعلام الدورة تحت عنوان "دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع"، ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الواعظات الجدد فى حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.
وتنظم كلية الإعلام الدورة تحت عنوان "دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع"، ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الواعظات الجدد فى حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.