أخبار مصر | ننشر مواعيد امتحانات طلاب المعاهد الدينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مواعيد امتحانات طلاب المعاهد الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن قطاع المعاهد الدينية، عن موعد امتحانات سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي لطلاب المعاهد الدينية للعام الدراسي 2019-2020.
وأكد قطاع المعاهد الدينية، أن امتحانات سنوات النقل الابتدائي ستبدأ غد الاثنين الموافق 23 ديسمبر، في حين ستبدأ امتحانات سنوات النقل الإعدادى والثانوي يوم 30 ديسمبر.
كما أعلنت الإدارة المركزيَّة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهريَّة، أن الصف الأول الثانوي تبدأ اختباراته يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والتاريخ على أن تنتهى يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 بمادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبيَّة.
وتبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والقرآن الكريم وتجويده، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020 بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
كما أعلنت الإدارة المركزيَّة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهريَّة، أن الصف الأول الثانوي تبدأ اختباراته يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والتاريخ على أن تنتهى يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 بمادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبيَّة.