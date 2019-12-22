أخبار مصر | ننشر مواعيد امتحانات طلاب المعاهد الدينية

وأكد قطاع المعاهد الدينية، أن امتحانات سنوات النقل الابتدائي ستبدأ غد الاثنين الموافق 23 ديسمبر، في حين ستبدأ امتحانات سنوات النقل الإعدادى والثانوي يوم 30 ديسمبر.

وتبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والقرآن الكريم وتجويده، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020 بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كما أعلنت الإدارة المركزيَّة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهريَّة، أن الصف الأول الثانوي تبدأ اختباراته يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والتاريخ على أن تنتهى يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 بمادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبيَّة.

