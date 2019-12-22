أخبار مصر | تحرك برلماني بشأن انتشار أنفلونزا الخنازير في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني بشأن انتشار أنفلونزا الخنازير في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول انتشار أنفلونزا الخنازير في المدارس ومتاجرة شركات الأدوية بصحة المواطنين.

وأشارت إلى أنه كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن انتشار أنفلونزا الخنازير بين طلاب عدد من المدارس وخاصة المدارس الدولية، بما يتطلب توضيح من وزارة الصحة لإجراءاتها في شأن ذلك خاصة مع انتشار هذه الانفلونزا أيضا في دول مجاورة بشكل يدعو إلى القلق.

وتابعت "أكد عدد من أولياء أمور، المدارس الدولية في مصر، وجود حالات إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وأكدوا تلقيهم خطابات رسمية من إدارة المدرسة تفيد بالواقعة، وأنه تم عزل الطلاب في المنزل، وفرض حالة حظر صحي واللجوء للتطعيم وغلق المدرسة بشكل نهائي في محاولة للسيطرة على الموقف".

وشددت على أن كارثة بحجم هذه لا يصح معها على الإطلاق تكتم إدارات المدارس أو الوزارة في النشر والإعلان عن الحالات عبر منصاتهم الإلكترونية المختلفة، وتحذير المدارس بشأن ذلك وإجراء تحقيق عاجل.

ولفتت إلى أن شركات الأدوية الخاصة في مصر تمارس نوعا من المتاجرة بصحة المواطنين، خاصة وأنها تبيع أمصال علاج أنفلونزا الخنازير بأسعار مبالغ فيها وتصل إلى 300 جنيه، في حين أن السعر الطبيعي لا يجاوز 65 جنيها فقط، وذلك دون تدخل حاسم من وزارة الصحة.