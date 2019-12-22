أخبار مصر | بيان مهم من السكة الحديد للركاب

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، معدلات التأخيرات المتوقعة، على بعض خطوط الهيئة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضحت الوزارة أن السبب في هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاءت التأخيرات كما يلي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:- Advertisements