أخبار مصر | بيان مهم من السكة الحديد للركاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من السكة الحديد للركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، معدلات التأخيرات المتوقعة، على بعض خطوط الهيئة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأوضحت الوزارة أن السبب في هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
وجاءت التأخيرات كما يلي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.
Advertisements
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة
واعتذرت السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.