أخبار مصر | تزوير شهادة أردوغان وتحذيرات هيئة الطقس.. أحداث فاتتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزوير شهادة أردوغان وتحذيرات هيئة الطقس.. أحداث فاتتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة "الخليج 365" في إطار الحرص على إطلاع قرائها على كل الأحداث العاجلة والمهمة، أبرز 5 أخبار فاتت متابعيها وقرائها منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وحتى الآن.

وفيما يلي أبرز الأخبار التي حدثت:



السعودية: تعلن عن زلزال هز محافظة عسير



أعلن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن رصد صباح اليوم الأحد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩: ١ صباحًا وبعمق ١٥ كيلو مترًا تقريبًا وتبعد ٢٠ كيلو مترًا عن الساحل و٦٥ كيلو مترًا جنوب غرب محافظة محايل عسير.



شبورة ورياح.. تعرف على حالة الطقس اليوم



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وأضافت هيئة الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وأضافت هيئة الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. انتداب الطب الشرعي حريق البدرشين Advertisements



كشفت نيابة جنوب الجيزة، عن انتداب الطب الشرعي حول مصرع طفل في نشوب حريق داخل مسكنه بالبدرشين، والاستماع لأقوال الجيران للوقوف على أسباب الحادث، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وكشف ملابسات الواقعة كما طلبت التحريات حول الواقعة. كشفت نيابة جنوب الجيزة، عن انتداب الطب الشرعي حول مصرع طفل في نشوب حريق داخل مسكنه بالبدرشين، والاستماع لأقوال الجيران للوقوف على أسباب الحادث، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وكشف ملابسات الواقعة كما طلبت التحريات حول الواقعة. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة دهشور بنطاق قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ونتج عن الحريق مصرع الطفل "عمر أ" 4 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عمار حمدي يقترب من الاتحاد السكندري



اقترب عمار حمدي، صانع ألعاب النادي الأهلي، من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى في الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي وطلب برحيل اللاعب على سبيل الإعارة.



وتلقى "عمار" العديد من العروض من الأندية المصرية من أجل التعاقد معه منها إنبى وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ولكن يعد الاتحاد أقرب الأندية بسبب رغبة اللاعب بالانتقال له.

نشطاء يطالبون بالتحقيق في شهادة أردوغان المزورة



أعلن مجموعة من النشطاء، تنظيمهم لوقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج رجب طيب أردوغان الرئيس التركى. أعلن مجموعة من النشطاء، تنظيمهم لوقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج رجب طيب أردوغان الرئيس التركى. وأكدت الحركة أنهم يبذلون جهدا كبير منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية أمام المحاكم التركية.



وتابعت الحركة: لم نتمكن من الحصول على نتائج عندما من القضاء التركي عندما تقدم بطلب لإثبات عدم صحة شهادة أردوغان.

وأكدت صحيفة الزمان التركية، أن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة.