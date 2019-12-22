شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار والد «محمود البنا» بعد الحكم على المتهمين بقتل نجله: «حسبي الله ونعم الوكيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شُوهد محمد البنا، والد الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة» في حالة انهيار، عقب صدور الحكم على المتهمين بقتل نجله، وصرخ قائلاً «حسبي الله ونعم الوكيل ..ماتت البراءة النخوة.. حسبى الله في كل ظالم ..ابنى يموت ودول يعيشوا»، ولم يكن «الأب» في حالة تسمح له بالحديث وغادر المكان سريعًا.

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافطة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، بحبس محمد راجح و2 أخرين من المتهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الرابع الذي كان يقود «الموتوسيكل» الذي نقل المتهم الأول من مكان الجريمة بالسجن 5 سنوات.

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وشهدت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقضاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.