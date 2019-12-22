شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكرم محافظ الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول في تطوير العشوائيات أثناء توليه مهام رئاسة الجامعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد أمس بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
كما أكد وزير التعليم العالى أن ثقة القيادة السياسية في تولى الدكتور طارق رحمى محافظاً للغربية جاء نتيجة لما قام به من مجهودات في النهوض بالجامعة في كافة القطاعات وحصولها على مراكز متقدمة بين الجامعات متمنياً له التوفيق والسداد للنهوض بمحافظة الغربية.
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